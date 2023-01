Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im Februar 2023

Service Bonn Die Doku „Gunthers Millionen“ über einen reichen Hund, die deutsche Cyber-Thriller-Serie „A Thin Line“, Staffel 4 von „You“ und mehr erwarten Zuschauer im Februar. Ein Überblick über Film- und Serien-Highlights bei Amazon Prime, Netflix, Sky, AppleTV+ und Disney+.

Streaming-Hightlights bei Netflix

Gunthers Millionen

Gunther VI. ist wohl der reichste Hund der Welt. Seine frühere Besitzerin, die Gräfin Carlotta Liebenstein, soll dem Schäferhund ihr gesamtes Vermögen vererbt haben, aus dem ein ganzes Imperium entstanden ist: Laut der Netflix-Dokumentation soll der Hund 27 Angestellte haben und eine Yacht sowie mehrere Villen in Italien besitzen. Doch es steckt mehr dahinter: Denn der Familienfreund Maurizio Mian ist verantwortlich für Gunther und dieser ist eine italienischen Berühmtheit, die für ihre engen Verbindungen zur Mafia und eine Entourage von ehrfürchtigen Anhängern bekannt ist. Gunther's Millionen erzählt von Mians Taten der vergangenen 30 Jahre, von der Einrichtung von Offshore-Konten über den Kauf von Madonnas alten Immobilien bis hin zu ausgeklügelten sozialen Experimenten mit Boybands und Bikinis - alles unter dem Namen von Hund Gunther. Ab dem 1. Februar gibt es die Dokumentation auf Netflix zu sehen.

You, Staffel 4

In der vierten Staffel von “You – Du wirst mich lieben” ist alles anders: Statt wie in der letzten Folge von Staffel 3 angeteasert ist unser geliebter Psychopath Joe nicht in Paris, sondern in London. Außerdem hat er schon wieder einen neuen Namen: Als Jonathan Moore beginnt er ein neues Leben in London, wo er sich als Professor in Kreisen der Londoner Elite ausgibt. Die erste Staffelhälfte wird am 9. Februar 2023 veröffentlicht, einen Monat später, am 9. März 2023, folgt die zweite Hälfte.

True Spirit

Der Film erzählt die wahre Geschichte der Seglerin Jessica Watson, die als jüngster Mensch allein und ohne Unterbrechung um die Welt segeln will. Mit der Unterstützung ihres Segeltrainers und Mentors Ben Bryant und ihrer Eltern ist Jessica entschlossen, das für unmöglich Gehaltene zu schaffen und in 210 Tagen einige der anspruchsvollsten Seestrecken der Welt zu befahren. Der Film prämiert am 3. Februar.

Your place or mine

Pünktlich zum Valentinstag veröffentlicht Netflix eine klassische romantische Komödie mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher. Darin tauschen die besten Freunde Debbie und Peter kurzzeitig ihre Wohnungen. Es kommt zu chaotischen Verstrickungen und beide spüren bisher unentdeckte Gefühle. Der Film ist ab dem 10. Februar verfügbar.

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten

Auch für True-Crime-Fans hält Netflix im Februar etwas bereit:

Die Murdaughs waren eine der prominentesten Familien South Carolinas, doch der Tod des Teenagers Mallory Beach bei einem Bootsunfall im betrunkenen Zustand hat ihr Erbe ins Wanken gebracht. Als Paul Murdaugh, der der mutmaßliche Fahrer des Bootes war, und seine Mutter Maggie brutal ermordet aufgefunden werden, kommt ein Jahrhundert der Korruption, Macht und Vertuschung im Low Country ans Licht. Die dreiteilige Dokumentationsserie enthält Berichte aus erster Hand von denjenigen, die sich in jener schicksalhaften Nacht auf dem Boot befanden und von denen viele noch nie darüber gesprochen haben. Ab dem 22. Februar kann man die Serie auf Netflix sehen.

Das Gesetz nach Lidia Poët, Staffel 1

Die italienische Kriminalserie ist inspiriert von einer wahren Geschichte und erzählt die Geschichte der erster Anwältin Italiens: Als Lidia Poët im späten 19. Jahrhundert per Gerichtsbeschluss davon abgehalten wird, als Rechtsanwältin arbeiten zu dürfen, geht sie in Berufung. Währenddessen löst sie trotz Verbot Kriminalfälle. Die erste Staffel der Serie ist ab dem 15. Februar verfügbar.

Streaming-Highlights bei Sky

Stargirl, Staffel 3

Die Serie Stargirl kehrt im Februar mit 13 frischen Folgen zurück. Es ist die dritte, aber leider auch schon letzte Staffel der Superheldinnenserie. Auch in dieser versucht Stargirl mit der Justice Society of America neue und auch alte Bösewichte zu stoppen. Ab dem 12. Februar um 20.15 Uhr kommt Staffel 3 von Stargirl zu WOW und Sky Q.

Diese Ochsenknechts, Staffel 2

Wer Reality Soaps (heimlich) liebt, der darf sich die zweite Staffel von Diese Ochsenknechts nicht entgehen lassen:

Nachdem die erste Staffel mit der romantischen Verlobung zwischen Nino und Cheyenne endete, geht es nun an die konkrete Hochzeitsplanung. Natascha reist nach Tansania für ein Herzensprojekt. Jimi begleitet seine Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, nach Italien zu einem großen Rennen, während Jimis älterer Bruder Wilson Gonzalez in Prag für die Sky Serie "Das Boot" vor der Kamera steht und damit in die Fußspuren seines berühmten Vaters tritt. Am 13. Februar erscheint die erste Folge der Promi-Serie, weitere folgen immer montags ab 20.15 Uhr.

Die Könige des Kokains

Die Dokumentationsserie spielt im Montreal der 70er-Jahre, damals Nordamerikas Hauptstadt der Banküberfälle - nicht zuletzt wegen einer irischen Bande, die bald auch in den internationalen Drogenhandel einstieg und sich so zu einer der gefürchtetesten kriminellen Organisationen des Kontinents entwickelte. Ab 16. Februar ist die Serie bei Sky zu sehen.

Streaming-Highlights bei Disney+

Black Panther 2: Wakanda Forever

Drei Monate nach dem Start des zweiten Teils von Black Panther in den deutschen Kinos kommt der Filmhit ab dem 1. Februar ins Programm des Streamingdienstes Disney+. In dem Fantasy-Action-Film kämpfen die Helden, um ihre Nation nach dem Tod von König T'Challa vor den intervenierenden Weltmächten zu schützen. Während die Wakandaner sich bemühen, ihr nächstes Kapitel aufzuschlagen, müssen die Helden sich mit der Hilfe von Kriegshündin Nakia, die von Lupita Nyong'o gespielt wird, und Everett Ross, durch Martin Freeman verkörpert, zusammenschließen und einen neuen Weg für das Königreich Wakanda einschlagen.

Reservation Dogs, Staffel 2

Die erste Staffel Comedy-Serie, die sich um eine Gruppe von Teenagern dreht, die als Nachkommen der amerikanischen Ureinwohner in einem Reservat in Oklahoma wohnen, war einer der Überraschungserfolge des vergangenen Jahres. In Staffel 2 gehen die vier Jugendlichen Mitglieder der Rez Dogs getrennte Wege: Elora flüchtet mit Jackie, der Anführerin einer verfeindeten Gang, nach Kalifornien. Bear begibt sich auf die Suche nach einer Vaterfigur, die ihm lehren kann, ein richtiger Mann zu sein. Willie Jack ist überzeugt davon, dass der Fluch, den sie Jackie auferlegte, an ihrer Misere schuld ist. Dies will sie nun mit allen Mitteln wieder gut machen. Für Cheese steht nun ein Wiedersehen mit seiner vermeitnlichen Großmutter bevor. Ab dem 1. Februar gibt es die 2. Staffel bei Disney+.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Star Trek: Picard, Staffel 3

in der finalen Staffel der Star-Trek-Serie mit Patrick Stewart als legendärer Enterprise-Captain Jean-Luc Picard wird es eine Rückkehr von weiteren bekannten Charakteren geben. Neben Commander William Riker und Deanna Troy sind in dem Trailer die ehemalige Enterprise-Schiffsärztin Beverly Crusher, Chefingenieur Geordi La Forge, und der Klingone Worf zu sehen. Staffel 3 ist ab dem 17. Februar verfügbar.

Clarkson’s Farm, Staffel 2

Die Serie zeigt ein weiteres Jahr im Leben der Diddly Squat Farm im Dorf Chadlington in Oxforshire in England. Dorthin kehrt Großbritanniens bekanntester, aber laut Farmers Weekly wohl recht wenig qualifizierte Landwirt Jeremy Clarkson zurück - zusammen mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe von landwirtschaftlichen Mitarbeitern.

On the Line

In dem Thriller aus dem Jahr 2022 um den Radiomoderator Elvis Cooney, gespielt von Mel Gibson, hört sich in seinem erfolgreichen Format die Probleme der Hörer an und gibt dann Tipps, wie sie diese bewältigen sollen. Als er auf Sendung ist, ruft ein Unbekannter an, der ihm mitteilt, er wäre in das Haus von Elvis eingedrungen und würde nun dessen Familie töten. Verzweifelt versucht Elvis herauszubekommen, wer der Mann ist und was er wirklich will. Doch wie viel Zeit bleibt ihm dafür noch?

Somebody I Used to Know

Die romantische Komödie erzählt von der arbeitssüchtigen Ally, die während einer Reise Auf einer Reise in ihre Heimatstadt in Erinnerungen an ihren Ex Sean schwelgt und beginnt, alles an der Person in Frage zu stellen, die sie geworden ist. Die Dinge werden nur noch verwirrender, als sie Cassidy trifft, die sie an die Person erinnert, die sie einmal war. Der Film wird am 10. Februar veröffentlicht.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Hello Tomorrow!, Staffel 1

In der Retro-Zukunftswelt von „Hello Tomorrow“ bietet eine Gruppe von reisenden Verkäufern Timesharing auf dem Mond anb. Billy Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, der mit seinem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft seine Mitarbeiter inspiriert. Gleichzeitig läuft er Gefahr, sich selbst dabei zu verlieren. Die 10 Folgen der ersten Staffel sind ab dem 17. Februar verfügbar.

Der Morgen davor und das Leben danach

Ein Zwölfjähriger überlebt einen Flugzeugabsturz, bei dem alle anderen Passagiere einschließlich seiner Eltern ums Leben kommen. Während er und andere Betroffene versuchen zu verstehen, was passiert ist, bilden sich unerwartete Freundschaften, Liebesgeschichten und Gemeinschaften. Der Morgen davor und das Leben danach (im Original: Dear Edward) ist eine Adaption des gleichnamigen Romans der Schriftstellerin Ann Napolitano. Die Serie startet am 3. Februar 2023 bei Apple TV+, die letzte der 10 Episoden wird am 24. März 2023 veröffentlicht.

Liaison

Der spannende, zeitgenössischer Thriller, in dem Spionage und politische Intrigen mit einer Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe einhergehen, erforscht, wie die Fehler unserer Vergangenheit das Potenzial haben, unsere Zukunft zu zerstören. Die sechsteilige Thrillerserie wird mit der ersten Folge am Freitag, den 24. Februar 2023, sein weltweites Debüt feiern, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche jeden Freitag bis zum 31. März 2023 auf Apple TV+.

Streaming-Highlights bei Paramount+

Rise of Billionaires

Die Dokumentation erzählt die Geschichten der berühmtesten Unternehmer, die sich die Welt der Technologie zunutze gemacht haben, um jenseits unserer kühnsten Träume reich zu werden. Sie ist ab dem 21. Februar verfügbar.

Your Honor, Staffel 2

Auch nach dem Selbstmord seines Sohnes hat der Mafiaboss Jimmy Baxter noch weiter Pläne für den trauernden Richter Michael Desiato. Gleichzeitig sieht die FBI-Agentin Olivia Delmont in dem in Ungnade gefallenen Desiato eine einmalige Chance, die gesamte Verbrecherfamilie endgültig auszuschalten. Paramount+ hat den Start der zweiten Staffel von "Your Honor" für den 3. Februar 2023 angekündigt. Die zehn Episoden erscheinen schrittweise – pro Woche gibt es eine neue Folge.

A Thin Line

Die Cyber-Thriller-Serie folgt den Zwillingen Anna und Benni. Sie sind Umweltaktivistinnen und klären dank ihrer ausgezeichneten Fähigkeiten als Hackerinnen schonungslos Klimaverbrechen auf. Das ist ihnen aber nicht genug. Um wirklich etwas verändern zu können, glauben sie, etwas radikaleres unternehmen zu müssen. Und so beschließen Benni und Anna, einen Cyberattacke auf die Regierung zu starten. Die erste Folge der deutschen Serie kommt am 16. Februar raus.

Streaming-Highlights in der ARD-Mediathek

Thunder in my heart

Die schwedische Jugendserie handelt von der 22-jährigen Sigge, die sich nichts sehnlicher wünscht als ihre eigene Wohnung und ein selbstständiges Leben mit Sex, Partys und ihre besten Freunde Sam und Antonia. Doch das Abnabeln von Zuhause fällt gar nicht so leicht, wenn die Mutter sie als Aufpasser für ihre Dates braucht, der kleine Bruder zum Einschlafen und der Vater sich mit ihrem Ersparten davonmacht. Dann nimmt auch noch die Freundschaft mit Sam eine leidenschaftliche Wendung. Die Serie ist ab dem 24. Februar in der Mediathek verfügbar.

Stalk, Staffel 2

Ein Jahr ist seit den Ereignissen in Staffel 1 vergangen. Während das Computergenie Lux und seine ENSI-Clique in ihr drittes Studienjahr starten, beginnt ein mysteriöser Stalker, auf dem Campus sein Unwesen zu treiben und scheint es auf Lux abgesehen zu haben. Warum will er ihr Leben zerstören? Beide Staffeln sind ab dem 21. Februar 2023 für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

Hungern für Gold

Immer wieder leiden Spitzenathletinnen und -athleten an Essstörungen. Spezifische Aspekte des Sports, wie extreme Zielstrebigkeit, Perfektionismus oder sozialer Druck bedingen die Erkrankung ebenso wie der andauernde Druck auf Athletinnen und Athleten, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, einer ästhetischen Norm zu entsprechen oder eine Gewichtsklasse zu erreichen. Kim Bui, ehemalige Turnerin, Bronzemedaillengewinnerin bei den European Championships 2022 und gerade erst vom Spitzensport zurückgetreten, öffnet sich dabei erstmals vor der Kamera und berichtet von ihrer eigenen früheren Bulimie-Erkrankung. Auch die deutsche Skisprung-Legende Sven Hannawald und die norwegische Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby melden sich als Betroffene zu Wort. Die Dokumentation ist ab 27. Februar in der Mediathek verfügbar.