Programm 2023 im Max Ernst Museum : Von Dada bis digital

Bonn Die neue Chefin des Brühler Max Ernst Museums, Madeleine Frey, präsentiert ihre Pläne und das Programm für 2023.

Das Max Ernst Museum des LVR hat den Generationswechsel vollzogen: Im August verabschiedete sich Museumschef Achim Sommer in den Ruhestand. Im Oktober trat seine Nachfolgerin Madeleine Frey ihren Dienst in Brühl an. Am Freitag präsentierte sie ihr Jahresprogramm für 2023 und ihre ersten Pläne, wobei die groben Züge bis auf die Schau der Preisträger Mitte Mai noch aus der Ära Sommer stammen. Grundzüge ihres neuen Programms wird man erst 2024 mit einer Soloschau der Bildhauerin und Installationskünstlerin Nevin Aladag erkennen. Die zweite Schau des Jahres 2024 wird sich dem Bildhauer Alberto Giacometti widmen und fußt noch auf Plänen der Ära Sommer. 2025 präsentiert Frey dann ihr erstes Gesamtprogramm. „Vermehrt Zeitgenossen“ will sie zeigen und „Max Ernst auf heutige Debatten hin untersuchen“, was sehr spannend werden dürfte. Den Sockel, auf dem Max Ernst heute in Brühl steht, hat noch Chef-Biograf und -Deuter Werner Spies gemeißelt. Auch in der Ernst-Exegese deutet sich also offenbar ein Generationswechsel an.