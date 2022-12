Telekom verhüllt Penck-Bild : Eine neue Zeit in der Bonner Zentrale

Bonn Telekom verhängt ein Wandbild von A.R. Penck – um Platz zu machen für eine Installation von Refik Anadol.

Alarmruf von Peter Wierny, Bonner Galerist, der seit den 1990er Jahren eng mit dem Maler A.R. Peck (1939-2017) zusammenarbeitete: Pencks riesiges Wandgemälde in der Bonner Telekom-Zentrale werde überdeckt! Ein gerade aufgenommenes Foto zeigt, wie Arbeiter ein neues Wandgemälde oder etwas Ähnliches anstelle des riesigen Penck-Gemäldes im Rondell, im Seitenflügel der Zentrale installieren, das der Künstler 1995 in einer Nacht an die Wand malte, wie Wierny erzählt. Das Gemälde schmückte die 1995 gerade unter Telekom-Chef Ron Sommer eröffnete Telekom-Zentale an der B 9.

Von der Güte der Penck-Ma­lerei war GA-Kritiker Andreas Denk übrigens nicht überzeugt. Damals schrieb er: „In der zentralen Halle und im Gartenhof hat Mario Merz zwei Iglus aus Glas bzw. aus Stein gesetzt, die Innen und Außen miteinander verbinden. Markus Lüpertz ist mit einer Skulptur, A.R. Penck mit einem allerdings mäßigen Wandgemälde vertreten. Im Garten wird Daniel Burens Arbeit am besten erkennbar, der die strengen Pfeilerreihen des Baus umlaufend mit einer zunehmenden Folge weißer Streifen gegliedert hat und so einen Hinweis auf die Grundrisskonzeption des Baus gibt ...“

Es wird ein neuer Auftritt der ambitionierten „Art Collection Telekom“, die inzwischen Werke von mehr als 70 Künstlern aus Ost- und Südosteuropa versammelt und immer wieder in Ausstellungen präsentiert. Anadol (geboren 1985 in Istanbul) ist ein international wirkender Medienkünstler und Regisseur, der Künstliche Intelligenz und Quantum Computing zur Ko-Kreation einsetzt. Er lebt und arbeitet in Los Angeles, Kalifornien, wo das „Refik Anadol Studio“ seit 2014 seinen derzeitigen Hauptsitz hat. Das „dynamische AI Data Painting“ in der Arbeit „Machine Hallucina­tions“ nutze „maschinelles Lernen, um Satellitendatenarchive in Pigmente umzuwandeln“, heißt es. Man darf gespannt sein.