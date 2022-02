Maßnahmenkatalog mit 1548 Punkten : Stadt schnürt Milliarden-Paket für Wiederaufbau

„Ich habe nur noch gebetet“ : Wie eine 91-Jährige die Flutnacht in Bad Neuenahr überlebte Sie habe nur noch Wasser gesehen, überall, wie am Meer. Es sei für sie aussichtslos gewesen, eine Tür oder das Fenster zu öffnen. So schildert Finchen Weber die Flutnacht im Juli 2021 in Bad Neuenahr. Da sie nicht schwimmen kann, blieb ihr nur noch eins: Beten. Hilfe bekam die 91-Jährige erst am nächsten Morgen.