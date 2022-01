Urteil des Landgerichts Koblenz : Mehrjährige Haftstrafe für Drogendealer aus Bad Neuenahr

Geldautomatensprengung in Bad Neuenahr : Zeuge kann Angeklagten nicht zweifelsfrei identifizieren Das Landgericht Koblenz rekonstruiert im Prozess um die Geldautomatensprengung in Bad Neuenahr 2019 den Ablauf der Tat und hört Zeugen an. Einer der Zeugen konnte nun einen der Angeklagten nicht zweifelsfrei identifizieren. Mehr Hinweise bringt derweil ein Gutachten.