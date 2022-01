Ehrenamtliche beseitigen Flutschäden : Walporzheimer Helfer werkeln an ihrer Winzerkapelle

Vorsichtsmaßnahme im Ahrtal : Behelfsbrücke in Walporzheim erhält 70 Meter langen Bypass An der Behelfsbrücke nahe der Walporzheimer Deponie ist ein Kanal parallel zur Ahr ausgehoben worden, um Wasser an der Brücke vorbeizuleiten. Grund ist ein leichter Pegelanstieg in den vergangenen 24 Stunden.