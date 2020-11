Bombenfund : Zentrum von Bad Neuenahr wird evakuiert

Bad Neuenahr/Ahrweiler Nach einem Bombenfund in Ahrweiler wird die Innenstadt rund um das Amtsgericht evakuiert. Anwohner müssen das Gebiet bis 9 Uhr verlassen haben.

Die Warn-App Nina und die Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler weisen aktuell auf einen Bombenfund in Ahrweiler hin. Rund um den Fundort, in Höhe des Gebäudes Bahnhofstraße 12, wird ein Radius von 300 Metern evakuiert. Bis 9 Uhr sollen alle Anwohner das Gebiet verlassen haben. Die Straßen und der Bahnverkehr sind im Bereich des Evakuierungsradius während der Entschärfung umfangreich gesperrt, heißt es.

In Ahrweiler wird am Sonntag eine Bombe entschärft

Einschränkungen auf der B267 und bei der Ahrtalbahn

Während der Entschärfung muss aufgrund von Sperrungen im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die B 267 ist von Altenahr bis Walporzheim (Einmündung in Höhe Römervilla) frei befahrbar. Aus Richtung Autobahn A573 (Dreieck Bad Neuenahr A61) kommend ist die Bundesstraße in Richtung Altenahr gesperrt. Den Besuchern des Ahrtales werden an diesem Tag folgende Umleitungsstrecken empfohlen: Ist der Zielort ahraufwärts (Ahrweiler Richtung Altenahr): A61 bis Autobahndreieck Meckenheim, dort auf die A565 in Richtung Altenahr. Liegt der Zielort ahrabwärts (Ahrweiler in Richtung Rhein): über B9 und B266 oder A61 bis Dreieck Sinzig, dort auf die A571 Richtung Sinzig/Bad Neuenahr.