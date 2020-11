Evakuierung aufgehoben : Fliegerbombe in Bornheim-Merten ist entschärft

Bornheim Die Weltkriegsbombe, die bei Vorarbeiten im Neubaugebiet in Bornheim-Merten gefunden worden war, ist entschärft. Die Anwohner dürfen damit in ihre Häuser zurückkehren.

Rund 800 Anwohner rund um die Lannerstraße in Merten dürfen zurück in ihre Häuser: Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittag im Neubaugebiet Me 18 entdeckt worden war, ist von zwei Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdiensts entschärft worden. Das teilte die Stadt Bornheim gegen 17.15 Uhr mit.