Katastrophenschutz : Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler soll neue Räume erhalten

Die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen in eine Verbesserung des Katastrophenschutzes einfließen – etwa beim Neubau der Kreisverwaltung. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler für den Katastrophenfall soll aus dem Keller nach oben verlegt werden.

Beim geplanten Neubau der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll die Technische Einsatzleitung des Kreises (TEL) oberhalb der Erdgeschoss-Ebene liegen, um eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung zu gewährleisten. Damit hat der Kreistag die Kreisverwaltung in der jüngsten Sitzung beauftragt. So sollen die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe in eine Verbesserung des Katastrophenschutzes einfließen.