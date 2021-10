Wiederaufbaufonds : Kreis Ahrweiler erhält 67,3 Millionen für Abfallentsorgung

Bad Neuenahr-Ahrweiler 67,3 Millionen Euro bekommt der Kreis Ahrweiler aus dem Wiederaufbaufonds des Landes. Das Geld ist für die Müllbeseitigung vorgesehen.

Noch immer türmt sich vor allem Bauschutt in manchen Orten meterhoch, insgesamt rund 260 000 Tonnen. „Wir rechnen in der Summe mit 300 000 Tonnen“, sagte Gies. Bedenkt man, dass in normalen Jahren 7 500 Tonnen Sperrmüll anfallen, handelt es sich am Ende um die Menge von 40 Jahren. „Dabei ist das gar kein Sperrmüll, das ist das Leben, die Heimat, die Erinnerung der Menschen von der Ahr“, so Lewentz. Er bezeichnete es als Glücksfall, dass die Deponien in Niederzissen und vor allem die Deponie Eiterköpfe in Ochtendung ausreichend Kapazitäten hatten, um die Müllmenge weiterleiten zu können.