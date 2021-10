Beratung im Kreis- und Umweltausschuss : Große Mehrheit für Innovations-Gesellschaft in Ahrweiler

Große Mehrheit für Innovations-Gesellschaft in Ahrweiler

Schaufeln und Besen stehen in einer Straße in Mayschoß. Die meister Dorfbewohner wollen bleiben und wiederaufbauen. Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Ahrweiler Der Kreis- und Umweltausschuss hat einen Antrag für die Gründung einer Innovations-Gesellschaft zum Wiederaufbau nach der Flut verabschiedet. Mit der Firma wollen die Politiker Fachleute von außen gewinnen.

Wie die Antragsteller in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, biete sich eine Innovations-Gesellschaft unter Beteiligung der von der Flut betroffenen Kommunen, noch besser aber unter Beteiligung aller Kommunen im Kreis an. Aufgaben der Gesellschaft könnten etwa Prüfung und Entwicklung der Ideen der Zukunftskonferenz, Entwicklung und Koordination von Projektideen und die Abstimmung mit überörtlich tätigen Institutionen und Unternehmen sein.

„Es geht uns darum, dass die Kreisverwaltung entlastet und verstärkt wird“, erläuterte Karl-Heinz Sundheimer (CDU) in der Ausschusssitzung. Personelle Kapazitäten sollten nicht nur in der Kreisverwaltung gefunden werden müssen, sondern es solle auch möglich sein, Fachleute von außen hinzuziehen. Diese Experten, gemeint sind etwa Ingenieure, ließen sich für ein „Einstiegsgehalt in der Verwaltung“ nicht finden.