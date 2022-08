Feuerwehreinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Ein Rolls-Royce stand in einem Parkhaus in Flammen

Am Donnerstagabend ist in einem Parkhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Rolls-Royce in Brand geraten. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler​ Am Donnerstagabend ist in einem Parkhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Rolls-Royce in Brand geraten. Zahlreiche Notrufe gingen in der Feuerwache ein.



Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend gingen bei der Feuerwehr von Bad Neuenahr-Ahrweiler zahlreiche Notrufe ein. Der Grund: Ein Rolls-Royce war in einem Parkhaus an der Landgrafenstraße aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.