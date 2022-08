Nach Flutkatastrophe : Keine Häufung von Suiziden nach der Flut im Ahrtal

Flutkatastrophe an der Ahr : Mehr als die Hälfte der Todesopfer lebte in Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Opferbeauftragte Detlef Placzek hat nach der Flutkatastrophe an der Ahr Details zu den vielen Opfern bekannt gegeben. So lebte mehr als die Hälfte der Opfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das jüngste Opfer war gerade einmal vier Jahre alt.