Flutkatastrophe : Flut-Untersuchungsausschuss kommt am 20. Mai wieder ins Ahrtal

Kurz vor Weihnachten hatte der Ausschuss das Ahrtal schon einmal besucht. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe besucht am 20. Mai ein weiteres Mal den Kreis Ahrweiler. Er schaut sich die Räumlichkeiten an, in denen die Technische Einsatzzentrale des Kreises Ahrweiler während der Flutkatastrophe gearbeitet hat.

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe besucht am Freitag, 20. Mai, ein weiteres Mal den Kreis Ahrweiler. Wie der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) am Freitagmorgen sagte, habe man sich entschieden, die Räumlichkeiten aufzusuchen, in denen die Technische Einsatzzentrale des Kreises Ahrweiler während der Flutkatastrophe Mitte Juli vorigen Jahres gearbeitet habe. Darüber hinaus beschlossen die Politiker, Verantwortliche der Verbandsgemeinde Adenau für den 13. Mai, und der Verbandsgemeinde Altenahr für den 3. Juni in den Untersuchungsausschuss nach Mainz vorzuladen. Kurz vor Weihnachten hatte der Ausschuss das Ahrtal schon einmal besucht. Damals nahmen die Politiker mehrere Standorte zwischen Schuld und Sinzig in Augenschein, um sich ein Bild von den Örtlichkeiten der Flutkatastrophe zu machen.