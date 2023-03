Feuerwehren müssen ständig umziehen Situation für Feuerwehren auf der Grafschaft ist katastrophal

Vertreter von CDU und SPD forderten die Erstellung einer Prioritätenliste, an deren Spitze Eckendorf stehen soll. Dessen Ortsvorsteher und Löschgruppenleiter Johannes Jung (CDU) schlug die Trennung des Bauvorhabens einer Kombination aus Feuerwehrhaus und Katastrophenschutz-Lager des Kreises in zwei Bauabschnitt vor. Im Kreishaus möchte man nach der Flut am liebsten die Technische Einsatzleitung auch nach Eckendorf verlagert sehen. „Warum der Kreis nicht in die Pötte kommt, ist nicht nachvollziehbar“ so Hubert Münch (SPD). Roland Schaaf (CDU) hinterfragte beim Thema „Esch“ das Vorgehen der Grafschafter Verwaltung: „Warum sind Voraussetzungen noch nicht geschaffen, fragt man sich als Ratsmitglied.“ Und Hartmut Wüst (FDP) mahnte die Einhaltung der Unfallvorschriften in Eckendorf an. Hierfür sei die Gemeinde Grafschaft verantwortlich. Mit diesem Problem werden sich Hauptausschuss und Gemeinderat bald ebenfalls beschäftigen.