Verabschiedung am Are-Gymnasium​: Spalier stehen für Schulleiter Schieler​

Grafschaft Heribert Schieler geht in den Ruhestand. Der Leiter des Are-Gymnasiums wurde am provisorischen Standort auf der Grafschaft mit rotem Teppich und Spalier stehenden Schülern verabschiedet. Seine Nachfolgerin steht schon fest.

„We ARE family“ hatten Schüler bei Projekttagen als farbige Wanddekoration gesprüht. Und immer wieder betonten Sprecher wie die stellvertretende Schulleiterin Nina Pfeil, die auch moderierte, was Schieler selbst bei zahlreichen Interviews nach der Flut immer wieder konstatierte: „Das Are-Gymnasium ist kein Gebäude, das Are-Gymnasium ist eine Gemeinschaft.“ Effizienz, Tatkraft und Entschlussfreude attestierte Pfeil ihrem scheidenden Chef, sogar seit Geburt: Wäre er nur einen Tag später als am 31. Juli 1957 geboren, hätte er erst in einem Jahr pensioniert werden können.

Lob von der Landrätin

Seit 23 Jahren ist Schieler am Are-Gymnasium tätig gewesen und seit 2014 Schulleiter. Der noch 64-Jährige ist in Primasens geboren und aufgewachsen, hat in Saarbücken Deutsch und Sport studiert und in Trier sein Referendariat absolviert, bevor er seine erste Stelle als Lehrer in Adenau antrat. Er selbst hat noch keinen Plan, was er im Ruhestand machen wird, will es wie so Vieles in seinem Leben dem Zufall überlassen. Sport wird aber wohl dazu gehören.