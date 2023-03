Budget-Beschluss in Bad Breisig Das ganz große Haushaltsdrama ist vorüber

Diesen Einnahmen stehen jedoch kräftige Ausgaben gegenüber. Beispielsweise die Umlagezahlungen an die Verbandsgemeinde (3,3 Millionen) oder auch an den Kreis (4,6 Millionen). Hinzu kommen die Verlustabdeckungen für die regelmäßig defizitären Römer-Thermen, die derzeit gerade wegen aufwändiger Sanierungen geschlossen sind. Insgesamt werden aktuell rund zwölf Millionen Euro in das Bad investiert, um die Gesundheits- und Freizeitanlage attraktiv zu gestalten und technisch auf Vordermann zu bringen. Sowohl der Bund als auch die EU steuern erhebliche Beträge bei. Der Bahnhof – inzwischen nennt man ihn „Verkehrsstation“ – wird ebenfalls mit großen Summen neu gestaltet und für eine Verkehrswende fit gemacht, es wird in die städtischen Kindergärten investiert, in Spielplätze und in den Straßenbau.