Onkel Eddy statt Tante Emma : Erfolgskonzept eines modernen Dorfladens in Dernau

Dernau Während andernorts die Tante-Emma-Läden schließen, hat das männliche Pendant im Ahrtal Erfolg: Edgar und Daniela Ley führen in Dernau die Tradition des Dorfladens fort. Und das mit Kreativität und Innovation.

Der deutsche Einzelhandel ist nicht mehr das, was er einmal für viele war: kundennah, persönlich, mit eigenem Charme und Charakter. In den vergangenen Jahrzehnten mussten in vielen Orten Läden schließen. Metzger und Bäcker schlossen ihre Familienbetriebe. Der Deutsche Handelsverband prognostiziert wenig überraschend eine weitere Abnahme von Traditionsgeschäften. „Handelsunternehmen mit einer langen Tradition, die es in den vergangenen Jahren versäumt haben, sich an dem veränderten Wettbewerbsumfeld auszurichten, werden vom Markt verschwinden”, lautet es in deren Studie zu Trends im Handel 2025. Weiter heißt es dort, Globalisierung, Digitalisierung und geändertes Konsumverhalten setzten ein hohes Maß an Unternehmergeist, Kreativität und Innovation voraus, um weiter auf dem Markt zu bleiben. Aufgabenbereiche fallen zusammen, Händler werden gleichzeitig zu Produzenten oder Lieferanten.