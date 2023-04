Zusammenstoß mit Auto Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der L10 bei Adenau

Ein tödlicher Verkehrsunfall auf der L10 in Fahrtrichtung Hohe Acht sorgte am Donnerstagnachmittag für eine mehrstündige Vollsperrung. Ein 57-jähriger Mann war aus Adenau kommend auf seinem Motorrad aus noch ungeklärter Ursache verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde nach dem Zusammenstoß von seiner Maschine geschleudert und verstarb noch am Unfallort.