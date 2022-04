Protest-Aktion : Klima-Aktivist kettet sich an Öl-Pumpstation bei Ramersbach

Der Klima- und Umwelt-Aktivist Edmund Schultz hatte sich am Freitag aus Protest gegen die Nutzung von fossiler Brennstoffe an eine Öl-Pumpstation in Ramersbach festgeklebt. Foto: Letzte Generation

Ramersdorf Am späten Freitagvormittag und ein paar Stunden später ein zweites Mal hat sich ein Klima-Aktivist an eine Öl-Pumpstation bei Ramersbach gekettet. Die Protest-Aktion sollte ein Zeichen setzen gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe.

Der Klima-Aktivist Edmund Schultz hat am späten Vormittag gegen 11 Uhr und ein paar Stunden später ein zweites Mal mit einer Protest-Aktion bei Ramersbach gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe demonstriert. Dazu kettete und klebte er sich an die Armaturen einer dort ansässigen Öl-Pumpstation. Die Aktion war Teil einer bundesweit koordinierten Protestes. Neben Ramersbach fanden ähnliche Aktionen an einer Öl-Pipeline von Rostock zur Raffinerie Schwedt in der Nähe von Demmin und an einer Pipeline bei Leuna statt.