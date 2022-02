Neun Messungen pro Woche geplant : Bad Breisig und Remagen wollen gemeinsam auf Temposünder-Jagd gehen

Bad Breisig/Remagen Bad Breisig und Remagen planen, mit einer mobilen Blitzanlage gegen Temposünder vorzugehen. Mindestens neun Messungen sollen pro Woche durchgeführt werden, was – so die Berechnungen der beiden Kommunen – mit Einnahmen von geschätzten 330.000 Euro verbunden sein soll.

Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte es vor zehn Jahren vorgemacht: Nun wollen auch Bad Breisig und Remagen gegen Temposünder vorgehen. Und das in Eigenregie mit einer mobilen Blitzanlage. Die Übernahme der Kontrollen im fließenden Verkehr muss allerdings vom Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz genehmigt werden. Denn die Überwachungs- und Sanktionsmaßnahme ist eigentlich hoheitliche Aufgabe der Polizei, die jedoch froh sein dürfte, dieses Arbeitsfeld zur eigenen Entlastung an die Kommunen abgeben zu können.

34 Kommunen in Rheinland-Pfalz haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Um die mit der Kontrollarbeit verbundenen Ausgaben und Einnahmen verbuchen zu können, werden die Stadt Remagen und die Verbandsgemeinde Bad Breisig nun einen Zweckverband bilden. Anschaffungskosten und die von Verkehrssündern zu zahlenden Bußgelder werden geteilt.

Mainz muss noch zustimmen

Bereits 2017 hatte es einen entsprechenden Vorstoß an der Rheinschiene gegeben. Gerne hätte man damals noch die Stadt Sinzig mit ihm Boot gehabt. Die jedoch winkte ab und zeigte kein Interesse an der Übernahme von Polizeiarbeit. Da insbesondere im die Stadt Bad Breisig und die Römerstadt Remagen betreffenden Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße 9 oftmals Tempoüberschreitungen wahrgenommen werden, hielten die beiden Kommunen an ihrer Ursprungsidee einer interkommunalen Zusammenarbeit fest. Sowohl im Remagener Hauptausschuss als auch im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig wurde die Bildung eines Zweckverbandes, unter dessen Federführung künftig die Blitzerarbeit abgewickelt werden soll, mehrheitlich begrüßt.