Wirtschaft in Bad Breisig Unternehmer stellen im Lokschuppen die Weichen

Hierzu gehöre auch der Glasfaseraufbau, der bis 2025 abgeschlossen sein soll. Im Rathaus tue man alles, dass man gerne in der Verbandsgemeinde lebe und arbeite. So saniere man gerade die Römer-Thermen für zwölf Millionen Euro. Auch der Bahnhof werde auf den Stand der Zeit gebracht und so für Reisende und Pendler in einer Welt mit veränderter Mobilität zu einem künftig stärker genutzten Ankunfts- und Abfahrtspunkt. Dem Klimaschutz trage man Rechnung, führte Caspers aus. So habe man erst vor wenigen Tagen den Beitritt in den Klimapakt beschlossen (der GA berichtete). Die Stärkung der Gewerbestandorte in der Verbandsgemeinde sei eine Daueraufgabe.