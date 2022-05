Gastronomie im Ahrtal : Karibische Atmosphäre in der WaionAHR

Ahrweiler An lauen Sommerabenden lädt die neue Beach-Bar an der Ahrweiler Stadtmauer zum Verweilen ein. Das Ambiente lässt die Besucher von der Karibik träumen.

Der Name ist gewöhnungsbedürftig, das Angebot neu: An der Ahrweiler Stadtmauer gibt es jetzt eine Beachbar. Zwar fehlt der "WaionAHR" der direkte Bezug zum Wasser, aber das soll die Positionierung der Location an historischer Stelle kompensieren. 60 Besucher finden Platz zwischen Mauer und Pop-up-Mall an der Friedrichstraße. Rückkehr zu ein bisschen Normalität verbunden mit Sommergefühl. In der „WaionAHR“ kommen Ahr-Weine aus Walporzheim ins Glas. Die Karte ist aber noch umfangreicher, weist zum Beispiel diverse Wein-Cocktail-Kreationen auf. Auch für den kleinen Hunger gibt es Angebote an kleinen Snacks. Alkoholfreie Getränken sind auch zu haben.