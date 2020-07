Klage wegen ausgefallenem Konzert : Prozess um Heino-Konzert vor dem Bonner Landgericht

BONN/BAD MÜNSTEREIFEL Heino steht seit Montag vor dem Bonner Landgericht. Die Firma seines Ex-Managers hatte den Volksmusikstar verklagt, da dieser ein Konzert nicht durchführen wollte. Eigentlich wurde die Klage schon wieder zurückgezogen, doch das akzeptierte Heino nicht.

Im vergangenen August hatte sich Heino von seinem langjährigen Manager Jan Mewes getrennt. Vor dem Bonner Landgericht traf sich der Sänger nun am Montag in einem Zivilverfahren mit den Anwälten einer Firma seines Ex-Geschäftspartners. Weil er sich nach dessen Meinung verpflichtet hatte, im Mai dieses Jahres auf dem Rittergut Ilkendorf im sächsischen Kreis Meißen ein Konzert zu geben, hatte die Firma um Mewes den Volksmusikstar vor der 17. Zivilkammer verklagt, dieses Konzert auch durchzuführen.

Ehefrau Hannelore als Zeugin vor Gericht

Stattfinden hätte das Konzert ohnehin nicht können, der Termin lag mitten in der Zeit des Corona-Shutdowns. So hatte der Kläger auch seine Klage bereits wieder zurückgenommen. Das wollte der Beklagte aber nicht einfach so hinnehmen, eine Zustimmung hätte aus seiner Sicht nämlich möglicherweise Auswirkungen auf weitere Verfahren. In dem Streit mit seinem früheren Manager geht es nämlich um mehr: Weil Heino Mewes eine gewünschte Abfindung nach Vertragskündigung nicht zahlen mochte, soll dieser angeblich bereits vereinnahmte Gagen einbehalten haben. Um wie viel Geld es dabei geht, soll im August ein Zivilverfahren in Hamburg klären. Diesmal allerdings mit vertauschten Rollen, in der Hansestadt hat Heino seinen früheren Manager verklagt, wie sein Anwalt auf Nachfrage bestätigte.