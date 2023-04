Versuchtes Tötungsdelikt in Köln Nach Gewalttat auf dem Ottoplatz: Fall bei Aktenzeichen XY

Update | Köln · In Köln-Deutz haben am 26. März vier Männer einen 33-Jährigen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Fall wird nun in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend (12. April) ausgestrahlt.

11.04.2023, 15:38 Uhr

Seit dem 30. März sitzt eine 24-jährige Frau aus dem Kreis Neuwied wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag in Untersuchungshaft. Ihr wird eine Beteiligung an dem versuchten Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz am Köln-Deutzer Bahnhof am 26. März vorgeworfen. Die Frau soll laut Polizeiangaben die vier tatverdächtigen Männer zu dem lebensgefährlichen Angriff auf das 33-jährige Opfer angestiftet haben. 5 Bilder Nach Gewalttat auf dem Ottoplatz: Polizei sucht mit Fotos 5 Bilder Die Kölner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera weiterhin nach den vier Männern. Nun wird der Fall am Mittwochabend (12. April) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt. Die vier Männer sollen in der Nacht zu Montag, 26. März, auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz einen 33-jährigen Mann angegriffen haben. Mehrere Zeugen sollen am Ottoplatz kurz vor Mitternacht beobachtet haben, wie die vier Männer den 33-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Die Zeugen benachrichtigten die Polizei. Die Männer flohen in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen, der lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf und prüft zudem, ob sich das Opfer und die Verdächtigen bereits vor der Tat kannten. Die Männer seien der Polizei teilweise bereits bekannt, teilte eine Sprecherin zudem mit. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Verdächtigen machen können, sollen sich unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.

