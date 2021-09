Familienvater aus Alfter : Ehemaliger Bankräuber muss wegen Drogenhandels mit Waffen in Haft

Bonn/Alfter Das Bonner Landgericht hat einen Mann aus Alfter wegen Drogenhandels mit Waffen zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 42-Jährige soll aber auch selbst sein bester Kunde gewesen sein. Wegen Beihilfe zu einem spektakulären Bankraub war er bereits vorbestraft.

Vor zwölf Jahren hatte der heute 42-Jährige noch Glück: Damals stand der gelernte Systemelektroniker noch am Anfang seiner kriminellen Karriere. Obwohl der damals 30-Jährige im März 2009 an einem der spektakulärsten Banküberfälle auf die Sparkasse am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel beteiligt gewesen war, kam er wegen Beihilfe zum schweren Raub mit einer einjährigen Bewährungsstrafe davon.

Handel mit drei Kilo Amphetamin und einem Kilo Marihuana

Eine „Grundreinigung“ entsprach 100 Gramm Stoff

Die Verkaufsgespräche des Familienvaters waren von Fahndern monatelang abgehört worden. In szenetypischen Dialogen wurde der illegale Handel verklausuliert: So waren die Bestellung einer „Flasche Wein“ oder einer „Grundreinigung“ der Code für 100 Gramm Stoff. Die Order von 20 Flaschen Wein war folglich ein Großauftrag an den Dealer, der – so die Kammervorsitzende – mit „Wein kaum etwas am Hut hat, eher mit Wodka und Whisky“.