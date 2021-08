Straße Am Botanischen Garten : Polizei mit Spezialkräften in Poppelsdorf im Einsatz

Die Polizei ist mit Spezialkräften in Poppelsdorf im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: DPA

Bonn Die Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in der Straße Am Botanischen Garten nach Bonn-Poppelsdorf ausgerückt. Die Straße ist komplett gesperrt. Auch Spezialkräfte sind vor Ort.



Die Polizei ist aktuell an der Straße Am Botanischen Garten in Bonn-Popelsdorf im Einsatz. Auch Spezialkräfte sind vor Ort, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Polizei spricht von einem Einsatz in einem Haus. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.

