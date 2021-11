Verdächtige festgenommen : Polizei verhindert Raubüberfall auf Kölner Bistro

Köln Eine Gruppe von Männern soll sich am Mittwochabend verabredet haben, um ein Bistro in Köln zu überfallen. Die Polizei konnte dies jedoch verhindern und die Verdächtigen vorher schon festnehmen.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Bistro in Köln-Seeberg verhindert. Die Ermittler hatten zuvor nach konkreten Hinweisen fünf 30 bis 43 Jahre alte Verdächtige vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach haben Spezialeinheiten vier der Männer in zwei Fahrzeugen in den Stadtteilen Blumenberg und Chorweiler überwältigt, den fünften nahmen sie in einer Wohnung in Chorweiler fest.