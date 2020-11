Mit Tretroller : 47-Jähriger attackiert Frau und zwei Polizisten in Köln

47-Jähriger attackiert Frau und zwei Polizisten in Köln

Köln Ein 47 Jahre alter Mann hat in Köln zunächst eine unbekannte Frau und später zwei Beamte mit einem Tretroller angegriffen. Die Polizei sucht nach der verletzten Unbekannten.

Ein alkoholisierter 47-Jähriger hat in Köln-Müngersdorf zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Wie die Polizei Köln am Dienstag mitteilte, seien die Beamten nach dem Einsatz am Sonntagabend auf der Widdersdorfer Straße nicht mehr dienstfähig gewesen.