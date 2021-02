52 Hunde und 6 Katzen entdeckt : Kölner Behörden stoppten illegalen Tiertransport aus Portugal und Spanien

Foto: Stadt Köln

Köln Kölner Behörden haben am Samstag einen illegalen Tiertransport aus Portugal und Spanien aufgedeckt. In einem Transporter fanden sie 52 Hunde und sechs Katzen in Käfigen und Boxen.



Mitarbeiter des Kölner Veterinäramts und Ordnungsdienstes haben am Samstag im Kölner Stadtteil Bocklemünd/Mengenich einen nicht angemeldeten Tiertransport aus Portugal und Spanien aufgedeckt. In einem Transporter fanden sie 52 Hunde und sechs Katzen, die in Käfigen und Boxen transportiert wurden. Laut Polizei roch es im Laderaum stark nach Urin und die Tiere waren verängstigt und gestresst. Zudem war nicht in allen Käfigen ausreichend Wasser und Futter vorhanden.

Die Einsatzkräfte übergaben die Tiere nach einer ersten Überprüfung an Vertreter verschiedener Tierschutzvereine und Tierheime. Wie die Stadt mitteilte, werden die fragwürdigen Zustände rund um den Transport weitere Ermittlungen gegen Verantwortliche und Überprüfungen von Beteiligten nach sich ziehen.

Foto: Stadt Köln

