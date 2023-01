GA-Gewinnspiel : Jetzt Karten für die Lachende Kölnarena gewinnen

Bonn Für viele Jecken ist die Lachende Kölnarena ein Höhepunkt der Session. Der General-Anzeiger verlost Tickets.

Wer im rheinischen Karneval einen Namen hat, stand hier bereits auf der Bühne: Seit 25 Jahren gibt es die Lachende Kölnarena, bei vielen Jecken hat sie im Kalender der Pflichtevents in der fünften Jahreszeit einen festen Platz. Nach zwei Jahren Corona-Pause füllen die bunt Kostümierten in diesem Jahr wieder die Kölner Veranstaltungshalle – bei der Premiere am vergangenen Dienstag war das weite Rund pickepacke voll mit Schunkelnden. Kein Wunder denn auf der Bühne geben sich wieder die karnevalistischen Top-Acts die Klinke in die Hand: die Bläck Fööss, Brings und Cat Ballou, Paveier, Querbeat und die Räuber, und natürlich schauen auch Prinz, Bauer und Jungfrau vorbei, das Kölner Dreigestirn. Das Besondere an der Veranstaltung: Die Jecke können sich selbst verpflegen. Profis bringen deshalb neben Frikadellchen, Mettbrötchen und Kartoffelsalat ihr eigenes Pittermännchen mit. Das Picknick unter dem Hallendach gilt deshalb auch als größte Frikadellentauschbörse der Welt.