Tödlicher Unfall in Wesseling Polizei sucht zweiten Autofahrer als Zeuge

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Wesseling-Keldenich sucht die mittlerweile zuständige Kölner Polizei nach einem weiteren Autofahrer. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Wie berichtet, war in der Nacht zum vergangenen Sonntag ein Mann auf der Rodenkirchener Straße von einer bislang unbekannten Person überfahren worden. Das Unfallopfer verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Das Kuriose dabei: Der Mann soll aus noch unbekannten Gründen mitten in der Nacht auf der Fahrbahn gesessen haben.