Evangelische Kleiderstube gegründet : Königswinterin erhält Verdienstmedaille für ehrenamtlichen Einsatz

Christa Heckmann (Mi.), die mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde, mit der stellvertretenden Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (CDU), und Königswinters stellvertretender Bürgermeister Jürgen Kusserow (SPD). Foto: Frank Homann

Die Oberdollendorferin Christa Heckmann hat vor 38 Jahren die evangelische Kleiderstube „Textil, Topf und Tasse“ gegründet. Angeboten wird dort Gebrauchtes zum kleinen Preis.



Christa Heckmanns soziales Engagement hat 1987 an der Evangelischen Gemeinde Oberkassel-Dollendorf mit der Planung einer gemeinnützigen Initiative, die bald über die Ortsgrenzen hinaus bekannt werden sollte, begonnen. Sie gründete den Verein „Treffpunkt Evangelische Kleiderstube Textilien, Topf und Tasse“, bekannt unter dem Namen „TTT“.

Im Haus Bachem in Königswinter hat Christa Heckmann für ihre langjährigen Verdienste von Notburga Kunert, stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht bekommen. „Seit rund 36 Jahren ist Christa Heckmann Kopf und Seele des Projekts, viele Jahre Vorsitzende und seit ein paar Jahren Ehrenvorsitzende“, sagte die stellvertretende Landrätin in ihrer Laudatio über das ehrenamtliche Engagement.

Alte Metzgerei wird dauerhaftes Domizil

Seit vielen Jahren bietet der Verein „TTT“ in seinen Verkaufsräumen gebrauchte Kleidung, Gebrauchsgegenstände und Spielsachen sehr preiswert an. „Wichtig war uns, damit bedürftige Menschen zu unterstützen“, erklärte Heckmann. Einige Male sei „TTT“ in den Jahren umgezogen, etwa von der Heisterbacher Straße in Dollendorf in die Malteserstraße oder auch in den Bahnhof Oberkassel, erinnerte sich Heckmann.

Bis schließlich in Oberkassel an der Königswinterer Straße eine alte Metzgerei frei wurde. „Darin hatten wir dann genug Platz. Anfangs haben wir auch Möbel angeboten, aber die nehmen doch sehr viel Raum ein“, so die Medaillenträgerin. Bis heute seien deshalb die Textilien der „Verkaufsschlager“.

Früher habe sie die Sachspenden sogar mit dem eigenen Familienauto abgeholt, ohne jemals eine Aufwandsentschädigung dafür haben zu wollen, berichtete Kunert.

„Ihnen liegen Zeit ihres Lebens die Belange Ihrer Mitmenschen am Herzen und das mit hohem Verantwortungsbewusstsein und hoher Kontinuität. Das ist herausragend“. Mit diesen Worten überreichte die Landrätin die hohe Auszeichnung. Heckmann zeigte sich sehr gerührt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so eine Auszeichnung bekomme“, freute sich Heckmann. Ihr Ehemann habe ihren Einsatz stets mitgetragen, gab sie das Lob weiter an den anwesenden Gatten Lothar Heckmann.

Stöbern und schwatzen

Seit einigen Wochen ist die Seniorin zwar aus gesundheitlichen Gründen bei „TTT“ nicht mehr als Leiterin aktiv, aber wenn es geht, kommt sie immer noch zu Besuch vorbei. „Da kann ich ein Schwätzchen halten und bin unter Leuten“, so Heckmann. Im Team hätten sich über die Jahre Menschen verschiedenster Herkunft versammelt, darunter ältere Damen aus der Gemeinde aber auch geflüchtete Menschen, die eine neue Aufgabe gesucht hätten.

In mindestens fünf Sprachen können sich die Kunden heute im „TTT“ austauschen, dazu in den Waren stöbern oder gemeinsam Kaffee trinken, wenn einmal die Woche am Mittwochnachmittag das Geschäft öffnet.

Das eingenommene Geld spendet der Verein für weitere diakonische Zwecke in der Gemeinde oder auch für Projekte außerhalb.