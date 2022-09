Umzug und Fest in Bad Honnef : Lebensfreudefestival setzt glanzvollen Schlusspunkt unter 1100-Jahre-Jubiläum

Bad Honnef Vorbeikommen, genießen, Seele baumeln lassen und sich inspirieren lassen – das ist das Motto des Lebensfreudefestival im Reitersdorfer Park. Bevor das Fest beginnen konnte, gab es einen prachtvollen Umzug vom Rathaus durch die Stadt in den Park.

Einen fabelhaften Schlusspunkt unter den Festmonat zum 1100-jährigen Stadtjubiläum Bad Honnefs setzte das Lebensfreudefestival im Reitersdorfer Park. Klar, der langersehnte Regen machte das Verweilen an den Tischen, die wie in einem Café inmitten des Parks vor der Bühne aufgestellt waren, nur kurze Zeit möglich. Aber das tat der Freude keinen Abbruch. Und als am Abend die herrlich aufspielende Blues-Brothers-Tributband „Heart & Soul“ den Schlusspunkt setzte, da herrschte unterm Nachthimmel Lebensfreude pur – im Takt wurde geswingt und gehüpft, Mutige tanzten vor der Bühne. Und der Getränkestand wurde zur „Neben-Bühne“ – hier machten Mitglieder des Eiche-Spielmannszuges das Bierzapfen zur amüsanten Show. Lebensfreude eben.

Überhaupt, die Ehrenamtler. Um ihr Wirken in der Stadt ins rechte Licht zu rücken, wurde vor Corona das Festival „erfunden“. Diesmal reihte sich an den Wegen im Park, der letztlich durch eine Bürgerinitiative in den letzten zehn Jahren aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde, ein weißes Zelt ans andere. In ihnen konnten sich Vereine präsentieren und Lust machen aufs Mitmachen.