Erfolgreiche Jagd im Siebengebirge : Jäger erlegen 49 Wildschweine und 43 Rehe

Bad Honnef Im heimischen Garten hat sie niemand gerne: Wildschweine, die den Boden durchwühlen. 49 der Schwarzkittel und 43 Rehe wurden bei einer Jagd im südlichen Siebengebirge erlegt.

49 Wildschweine und 43 Rehe erlegt: So lautet die Bilanz einer Jagd im südlichen Siebengebirge zwischen Schmelztal und Rheinbreitbacher Graben, der ersten großen gemeinsamen Jagd in den vier Jagdrevieren, in die dieses Gebiet aufgeteilt ist. Bei der Ansitzdrückjagd werden an bekannten Wildwechseln und Schneisen mit guter Sicht Jäger auf kleinen Hochsitzen postiert, von wo aus sie sehr gezielt das Wild erlegen.