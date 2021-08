Abschied für Bad Honnefer Ratsleute : Dank für mehr als 300 Jahre Ehrenamt

BAD HONNEF Bürgermeister Otto Neuhoff verabschiedet 25 ehemalige Bad Honnefer Ratsmitglieder aus dem kommunalpolitischen Gremium.

Insgesamt 25 Ratsmitglieder schieden am Ende der Wahlperiode 2020 aus dem Gremium aus – nach – in Summe – weit mehr als 300 Jahren Ehrenamt. Wegen Corona hatte Bürgermeister Otto Neuhoff die Verabschiedung verschieben müssen. Nun gab es im Ratssaal Urkunde, Blumenstrauß und ein Präsent als Dankeschön für jeden Kommunalpolitiker a.D. Der Bürgermeister hob den Einsatz für die Gemeinschaft heraus und zitierte den griechischen Staatsmann Perikles: „Wer an den Dingen seiner Gemeinde nicht Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger.“ Kommunalpolitik werde bedauerlicherweise auch schon mal mit Ignoranz gestraft. Dabei sei es ein Geben und Nehmen zwischen Bürgern und Politikern.

Einige der Kommunalpolitiker waren als Nachrücker nur ein Jahr im Gremium, andere lagen im Rekordbereich. So verabschiedete Neuhoff den Sozialdemokraten Werner Sünnen nach 41 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum Stadtrat. Zum Vergleich: 1994 hatte der damalige Landrat Franz Möller nach 42 Jahren im Stadtrat Anton Solzbacher „Einmaligkeit im ganzen Rheinland“ attestiert. Neuhoff: „Werner Sünnen hat alles in der Honnefer Kommunalpolitik hinter sich außer Bürgermeister.“ Beachtlich sei, dass er auch weiterhin als Sachkundiger Bürger dem Bildungsausschuss angehöre. Sünnen: „Die Ratsarbeit fand ich immer spannend.“ Und er hoffte, dass seine kleine Enkelin in acht Jahren am Sibi zur Schule gehen könne, in einer schicken Schule.