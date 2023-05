Graduiertenzeremonie der International University of Applied Sciences in Bad Honnef „Der Schlüssel zur Veränderung der Welt“

Vizelandrätin Walburga Kuhnert und Bad Honnefs Vizebürgermeisterin Katja Kramer-Dißmann gratuliertem dem Jahrgang 2023. Die stellvertretende Bürgermeisterin hob die Botschaft von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela hervor, Bildung sei das wichtigste Instrument, um die Welt zu verändern. „Sie halten heute mit dem Abschluss Ihres Studiums einen dieser wichtigen Schlüssel zur Veränderung Ihrer und unserer Welt in der Hand.“ Ihre Bitte: „Inspirieren Sie andere, eigene Schlüssel zu erarbeiten – am liebsten natürlich hier in unserer Stadt, die stolz ist, eine Hochschulstadt sein zu dürfen.“ Kramer-Dißmann rief zum Mut auf, den Schlüssel zu nutzen – in all den IU-Studienfeldern von Architektur & Bau bis zu Tourismus & Hospitality.