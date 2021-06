Burghof in Königswinter : BUND kritisiert die Renaturierung des Wanderwegs am Drachenfels

BUND kritisiert die Renaturierung des Wanderwegs am Drachenfels

Burghof in Königswinter

Siebengebirge Der vom Rhein-Sieg-Kreis veranlasste Rückbau des Weges am Burghof ruft die Naturschützer auf den Plan. Nach Auffassung des BUND darf der Rhein-Sieg-Kreis amtlich festgelegte Wege nicht einfach einziehen oder einziehen lassen.

Die inzwischen abgeschlossene Renaturierung des Wanderweges vom Burghof Richtung Kutschenweg stößt beim Bund für Umwelt und Naturschutz auf Kritik. Der BUND wundert sich über die Aktion der Bezirksregierung Köln in Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis als Unterer Naturschutzbehörde, da der Weg Bestandteil des Wegekonzeptes der Bezirksregierung sei. Die Bezirksregierung hatte einen Antrag des BUND, den Wegerückbau zu stoppen, in der vergangenen Woche abgelehnt.

Ein ganz anderes Bild zeichnet wie bereits berichtet der Kreis: „Es gibt keinen Anspruch auf einen Weg“, so Christoph Rüter von der Unteren Naturschutzbehörde. Der Weg sei nämlich einzig und allein in den Wegeplan aufgenommen worden, da der Eselsweg nach einem Fels­sturz gesperrt war und von 2017 bis 2019 saniert werden musste. „Ziel des Wegeplans ist es immer gewesen, parallel verlaufende Wege wegzunehmen“, betont Rüter. Und mit dem Kutschenweg und dem Eselsweg gebe es zwei Alternativen für den Burghofweg.

Aus Sicht des BUND ist jedoch der auch touristisch attraktive Weg am Burghof langfristig von zentraler naturschutzfachlicher Bedeutung im Wegenetz. Grund: Der Weg sichere einen alternativen, landschaftlichen Aufstieg zum Drachenfels für den Fall, dass der obere Eselsweg bei erneuten Felsabbrüchen und Felssicherungsmaßnahmen vorübergehend oder langfristig gesperrt werden müsse.

Lebensraum „bereits arg dezimiert“

„Wer den Eselsweg kennt, der weiß, dass dort trotz umfangreicher Baumaßnahmen weitere, auch als FFH-Lebensraumtypen geschützte Felsen ungesichert anstehen“, so der BUND. Zugleich werde es immer schwieriger, mit Mitteln der Technik dafür zu sorgen, dass Felsabbrüche ausbleiben. Grund: Der Lebensraum der Felsen sei „durch die bereits erfolgte, umfassende Zerstörung naturnaher Felsstandorte“ bei den Felssicherungsmaßnahmen unterhalb der Burgruine „bereits arg dezimiert“.

Weitere Felsabbrüche in dem in den vergangenen Jahren sanierten Bereich, der dem Land gehört, schließt Rüter hingegen aus. Allerdings gebe es einen weiteren Abschnitt, der dem Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) gehöre, der nicht saniert worden sei. „Da halte ich das nicht für ausgeschlossen“, sagt er.

Schafbeweidung wird angestrebt

„Hier arbeiten also der neue Investor, das Land NRW als bisheriger Eigentümer des Weges und die Untere Naturschutzbehörde zum Nachteil des Naturschutzes zusammen“, so der BUND. Rüter hingegen betont, der Rückbau des Weges sei gar nicht unbedingt im Interesse des Burghof-Eigentümers. Rüter: „Dem BUND geht es auch gar nicht um diesen Weg, sondern allein um den Eselsweg, den er am liebsten für immer schließen würde.“