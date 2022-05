Michael Endes Momo steht Pate bei der Inszenierung : Ein Stück über die „Grauen Herren“ unserer Zeit

Königswinter Was würde Michael Endes Momo wohl über die „Zeitdiebe“ des 21. Jahrhunderts sagen? Schülerinnen und Schüler der Jugenddorf Christophorusschule Königswinter jedenfalls wissen: Die „Grauen Herren“ von heute haben viel mit dem ständigen Blick aufs Handy zu tun. Diesem Umstand widmeten sie jetzt ein Theaterstück.

„Ihre Bildschirmzeit war in dieser Woche 25 Prozent höher.“ Wohl jeder Handynutzer kennt diese Meldungen, die überdeutlich machen: Mobiltelefone gehören zu den Zeitfressern unserer Tage. Das wissen auch die Akteure der Literaturkurse an der Jugenddorf Christophorusschule (CJD). Und nahmen sich ein Stück Weltliteratur, in dem es um Zeitdiebe anderer Prägung geht, als eine Vorlage für ihre neueste Inszenierung. „Disconnected - surfen ins Graue“ , so der Titel des Stückes, das auf dem Michael Ende-Klassiker Momo basiert.