Ersatzverkehr mit Bussen : Umbau der Haltestelle Clemens-August-Straße sorgt für neue Behinderungen

Bad Honnef/Königswinter Der Umbau der Stadtbahnhaltestelle Clemens-August-Straße in Königswinter geht voran. Ab Montag, 16. Mai, muss dafür zwischen Oberdollendorf und Bad Honnef erneut ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt werden.

Auch Schienen und Weichen müssen ausgetauscht werden

Begonnen hatten die Arbeiten Anfang des Jahres. Seither hatte es wie berichtet immer wieder Beschwerden gegeben, weil es zu Verspätungen kam oder Fahrgäste auf freier Strecke in der Bahn festsaßen, bis die einspurige Gleisstrecke in Königswinter wieder frei war. In den Osterferien sei mit dem nötigen Austausch von Schienen, Weichen und Gleisen an der Baustelle begonnen worden, so die SWB.