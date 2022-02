Drei erste Plätze in NRW : Gymnasiasten aus Königswinter gewinnen Mathe-Wettbewerb

Mehrere Schülerteams des Königswinterer CJD-Gymnasiums waren beim diesjährigen internationalen Mathematik-Wettbewerbs Bolyai erfolgreich. Foto: Frank Homann

Königswinter Schüler des CJD-Gymnasiums in Königswinter haben beim Mathematik-Wettbewerb Bolyai erfolgreich abgeschnitten. Drei Teams erreichten den ersten Platz in NRW. Im Vordergrund stand das Knobeln.



Von Iris Zumbusch

Wilhelm Meyer, Schulleiter des CJD-Gymnasiums in Königswinter, brachte es bei der Preisverleihung des diesjährigen internationalen Mathematik-Teamwettbewerbs Bolyai auf den Punkt: „Zusammenarbeit ist ein zentraler Wert in unserem Leben.“ Und genau dieser Wert ist es, den der Mathe-Wettbewerb fördern will. Die teilnehmenden Schüler aus Königswinter konnten als geübte Team-Player auch in diesem Jahr mit herausragenden Plätzen aufwarten.

Seit 2016 ist das CJD beim Wettbewerb vertreten, nachdem dieser 2015 auch auf Deutschland und Österreich ausgeweitet wurde. Zunächst war der Wettbewerb 2004 in Ungarn an einer Budapester Schule gegründet worden und ist seither in Ungarn, Serbien und Rumänien beliebt. Die Teilnahme erfordere viel Fachwissen und ebenso viel Intuition, sagte Meyer. Und: „Das Knobeln muss auch viel Spaß machen.“ Der ungarische Mathematiker János Bolyai (1802-1860) ist Namensgeber des Wettbewerbs.

13 Teams aus Königswinter waren erfolgreich

„Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Teams unserer Schule trotz der hohen Teilnehmerzahl von bis zu 260 Teams pro Jahrgangsstufe auf den höchsten Rängen in Nordrhein-Westfalen platzieren konnten“, sagte Maria-Regina Furth, Mathematiklehrerin am CJD Königswinter und gemeinsam mit Claudia Sarver Koordinatorin des Wettbewerbs.