Abschied nach 35 Jahren Lehrtätigkeit : Schüler danken Anne Auriete Chalegre mit einem Klavierkonzert

Mit einem Konzert im Haus Bachem verabschieden sich die Klavier-Schüler von ihrer Lehrerin Anne Auriete Chalegre (sitzend). 35 Jahre hat sich an der Musikschule der Stadt Königswinter gewirkt. Foto: Frank Homann

Königswinter 35 Jahre war sie in der Musikschule der Stadt Königswinter tätig, jetzt verabschiedet sich Anne Auriete Chalegre von dieser Aufgabe. Von ihren Schülern gab es zum Abschied ein Konzert im Haus Bachem.

„Es kommt beim Klavierspielen auf die Handhaltung an“, erklärte Anne Auriete Chalegre, Klavierlehrerin der Musikschule Königswinter, im Haus Bachem ihren Zuhörern. „Das Klavier ist ein Hammerinstrument, bewegt man die Finger langsam auf die Taste, ist der Ton leise, bewegt man sie schnell, wird der Ton laut.“ Mit dieser kleinen Klavierkunde eröffnete Chalegre ein Schülerkonzert, das zunächst nicht den Anschein machte, als wäre etwas anders als bei anderen Konzerten. Das war es aber in der Tat: Mit dem Konzert verabschiedeten sich ihre Schüler von Chalegre und sagten ihr zugleich Dank für viele Jahre, die sie sie in die Geheimnisse des Klavierspiels eingeweiht hatte.

Der Konzertauftakt mutete wie eine kleine Unterrichtseinheit an, in der es Chalegre wichtig war, die Kunst des Klavierspiels gut zu vermitteln. So baute sich auch die Abfolge der Vorspiele nach Kenntnisstand und Können der Schüler auf. Samet Bivoljaku und Liva Köysüren brachten zum Auftakt folkloristische Stücke zu Gehör. Elin Kehailia übernahm mit der brasilianischen Folklore „O pastorzinho“. Für die Zuhörer gab es den Text zum Mitsingen. „In den Folgestücken erleben sie schon die Dynamik“, erläuterte Chalegre das Lernniveau, vorgeführt von Marsieh Tahavoori mit Stücken aus den „Vierhändigen Tastenträumen“.