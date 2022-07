Ideen der Bürger gefragt : Lord-Byron-Platz in Königswinter soll schöner werden

Einladend ist der Lord-Byron-Platz in Königswinter nicht. Die Stadt will den Platz nun aufwerten und bittet dafür auch die Einwohner um Ideen und Vorschläge. Foto: Lydia Schauff

Königswinter Die Altstadt muss attraktiver werden – so lässt sich in Kürze zusammenfassen, was sich in Königswinter verbessern soll. Nun ist einiges geplant. Etwas passieren soll unter anderem am Lord-Byron-Platz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Schauff

Das Unkraut wuchert vor sich hin, das Pflaster bröckelt an vielen Stellen, und der Brunnen sprudelt schon lange nicht mehr: Der Lord-Byron-Platz in der Königswinterer Altstadt ist alles andere als einladend. „Uneinheitlich und teilweise unattraktiv“, so lautete auch das Urteil der Stadtentwickler im Integrierten Handlungskonzept mit Blick auf den Byron-Platz und weitere Straßen, Plätze und Grünflächen in der Altstadt. Die „Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situation“ lautet das im Konzept formulierte Ziel. Nun soll es nicht nur für den Lord-Byron-Platz an der Kellerstraße, sondern auch im kleinen Stadtpark an der Hauptstraße endlich soweit sein. Beide Orte sollen „eine gestalterische und funktionale Aufwertung“ erfahren.

Gestaltung von Stadtpark und Lord-Byron-Platz: Königswinterer dürfen mitreden

Dabei sollen auch die Königswinterer mitreden können. Am Freitag, 12. August, erhalten die Bewohner von 16 bis 18 Uhr im Stadtpark an der Hauptstraße die Möglichkeit, Ideen und Vorschläge zu machen. Einen Tag später, am 13. August, sind die Bürger dafür von 11 bis 13 Uhr an den Lord-Byron-Platz eingeladen. Generell ist vorgesehen, sich in der Gestaltung an der Kellerstraße sowie am Eingangsbereich zum Siebengebirgsmuseum zu orientieren, heißt es in der Ankündigung zu dem Termin.

Ausgehend von den beiden Terminen soll ein Antragskonzept erstellt werden, indem „die Anregungen und Ideen der Bürger entsprechend berücksichtigt“ werden, so Stadtsprecher Florian Striewe.

Förderung für Fassadengestaltung und Begrünung