Schneetouristen im Siebengebirge : Stadt Königswinter kündigt intensive Kontrollen an

Siebengebirge Die Stadt Königswinter verstärkt am ersten Schnee-Wochenende massiv den Ordnungsdienst. Die Parkplätze bleiben vorerst offen.

Mit einer massiven Verstärkung des Ordnungsaußendienstes reagiert die Stadt Königswinter an diesem Wochenende auf einen zu erwartenden Ansturm von Schneetouristen im Siebengebirge: „Die Kollegen werden engmaschig überall an den beliebten Ausflugszielen kontrollieren und bei Verstößen gegen die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung umgehend eingreifen“, so Heike Jüngling, zuständige Dezernentin in Königswinter. Falschparker – zumal wenn sie Rettungswege blockieren – werden abgeschleppt. „Die Sicherheit hat absoluten Vorrang“, so Jüngling.