Feuerwehr im Einsatz : Dach eines Einfamilienhauses brennt in Königswinter

Foto: Ralf Klodt

Königswinter In einem Dachstuhl eines Gebäudes in Königswinter-Niederbuchholz hat es am Montagmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter aus.



Die Königswinterer Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Feuer in den Ortsteil Niederbuchholz ausgerückt. Nach ersten Informationen von vor Ort hat dort ein Dachstuhl eines Gebäudes vor einem Einfamilienhaus gebrannt. Die Wehrleute setzten zur Bekämpfung des Feuers auch eine Drehleiter ein, der Brand wurde schnell gelöscht.

Durch den Einsatz wurde die Durchfahrtsstraße durch den Ort zwischen Königswinter-Uthweiler und dem Hennefer Ortsteil Westerhausen gesperrt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)