Zwei Festnahmen : Polizei entdeckt Frauenleiche in einem Kofferraum in Königswinter

Ende Dezember wurde das Auto verlassen am Straßenrand aufgefunden. Im Kofferraum fand die Polizei später eine Leiche. Foto: Polizei Bonn

Königswinter Bei Ermittlungen zu einem Verkehrsdelikt hat die Bonner Polizei eine Leiche in einem Kofferraum in Königswinter entdeckt. Eine 22-Jährige soll zusammen mit einer 15-jährigen Freundin ihre Mutter getötet haben. Die beiden Frauen wurden festgenommen.



Von Alexander Hertel

In dem Kofferraum eines abgeschleppten Autos in Königswinter haben Polizisten die Leiche einer 48-Jährigen gefunden. Die Polizei hat die 22-jährige Tochter der Frau sowie eine 15-jährige Freundin der Tochter festgenommen, ein Haftrichter erließ Haftbefehle wegen Totschlags. Das Fahrzeug war zuvor von Beamten sichergestellt worden, nachdem es an einem Straßenrand entdeckt wurde und Unfallspuren daran festgestellt wurden. Im Zuge der Ermittlungen zu einer möglichen Unfallflucht sei dann die Leiche entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben bereits am Montagmorgen vergangener Woche, 28. Dezember, gemeldet worden. Zeugen hatten es gegen 8.30 Uhr im Bereich der Kochenbacher Straße und Rostinger Straße im Königswinterer Bergbereich gesehen. Dort stand es halb auf der Fahrbahn und ohne Kennzeichen. Die Polizei entdeckte schließlich frische Unfallspuren an dem Wagen, der komplett verschlossen war. Beim Blick in den Innenraum sei nicht Verdächtiges festgestellt worden, teilte Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, auf Anfrage mit. Das Fahrzeug selbst sei nicht zugelassen gewesen.

Die Polizei ermittelte die eingetragene Halterin, eine 48-Jährige aus Königswinter. An der Anschrift wurde sie nicht angetroffen. Die Polizei stellte jedoch Unfallspuren an der Wand des Hauses fest, die zu den Spuren am Auto passten. „Die Kollegen konnten die Schäden sehr klar zuordnen“, sagte Scholten. Die Ermittler stellten das beschädigte Fahrzeug sicher und stellten es auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens ab.

Im Zuge der Ermittlungen zu dem Verkehrsdelikt untersuchte das Verkehrskommissariat das Fahrzeug an diesem Dienstag genauer. Dabei entdeckte die Polizei im Kofferraum die Leiche, woraufhin sie die Staatsanwaltschaft einschaltete. Die Verstorbene wurde geborgen und im Institut für Rechtsmedizin untersucht.

Bei den weiteren Ermittlungen geriet schließlich die Tochter der Frau ins Visier der Polizei. Beide lebten zusammen in einer gemeinsamen Wohnung in Königswinter. Nach GA-Informationen sollen sie im Bergbereich der Stadt gewohnt haben. Die 22-Jährige räumte bei der Vernehmung am Dienstagabend ein, dass sie sich in der Nacht zum 26. Dezember mit ihrer Mutter gestritten habe. Im Verlauf des Streits sei es von der Tochter und der 15-jährigen Freundin zu Gewalt gegen die Mutter gekommen, in deren Folge diese starb. Möglicherweise wurde die Frau erwürgt und erstickt, sagte Scholten. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die beiden Frauen sollen anschließend den 16-jährigen Freund der 15-Jährigen eingeschaltet haben, um mit ihm zusammen die Leiche an einen anderen Ort zu bringen. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei wurde das Auto am Morgen des 28. Dezember vom Haus weggefahren. Die Unfallspuren am Auto und am Haus deuteten darauf hin, dass sich der Unfall beim Antransport der Leiche ereignete, sagte Scholten. Die beiden festgenommenen Frauen seien bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

(ga)