Tierpark : Nachwuchs bei den Erdmännchen im Zoo Neuwied

Neuwied Im Zoo Neuwied gab es Zuwachs: Die Erdmännchen haben Nachwuchs bekommen, der inzwischen auch im Gehege des Zoos zu sehen ist.

Die aus dem Süden Afrikas stammenden Tiere gehören zu den absoluten Besucherlieblingen, erklärt Zoopädagogin Franziska Waked. „Dadurch, dass diese Tiere sozial in Familiengruppen leben und tagsüber sehr aktiv sind, ist hier fast immer was los. Bei kaum einer anderen Tierart lassen sich so viele Verhaltensweisen beobachten“, erklärt sie weiter.