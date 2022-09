Stadtfest in Hennef : Konzerte, Kirmes und verkaufsoffener Sonntag

In der Vergangenheit kamen viele Besucher zum Stadtfest nach Hennef. Foto: Ingo Eisner

Hennef Rund 100.000 Besucher lockte das Statdtfest in Hennef bis 2019 in jedem Jahr in die Innenstadt. Nach zwei Jahren Pause startet das Fest in diesem Jahr wieder – mit neuen Veranstaltern und mehr Zeit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Nach zwei Jahren Pause gibt es am kommenden Wochenende in Hennef wieder ein Stadtfest. In den vergangenen Jahren kamen bis zu 100.000 Besucher zum Fest in der Siegstadt. Mit der „JK-Agentur“ und der „Event Crew Rheinland“ gehen zwei neue Dienstleister an den Start, die im Auftrag der Stadt das große Fest künftig organisieren werden. Bereits 2021 hatten Jürgen Kutter von der „JK-Agentur“ und Enrico Menge von der „Event Crew Rheinland“ gemeinsam mit Wirtschaftsfördererin Denis Dückert von den Hennefer Stadtbetrieben den Kooperationsvertrag unterzeichnet und wollten im vergangenen Jahr ihr erstes Hennefer Stadtfest ausrichten. „Das ging ja leider nicht“, sagte Kutter. „Nun freuen wir uns aber sehr, dass wir endlich mit dem Stadtfest durchstarten können“, fügte er hinzu. „Endlich können wir wieder feiern“, sagt auch Hennefs Bürgermeister Mario Dahm.

Ein paar Neuerungen wird es laut Stadt und Kutter geben, denn die größte Veranstaltung im Hennefer Jahreskalender beginnt nicht wie bisher üblich am Samstag, sondern bereits am Freitag, 16. September. Um 18 Uhr wird Bürgermeister Mario Dahm das Stadtfest vor der Bühne an der Frankfurter Straße/Ecke Beethovenstraße offiziell mit einem Fassanstich eröffnen.

So können sich die Besucher bis einschließlich Sonntag, 18. September, erstmals an drei aufeinander folgenden Tagen am Stadtfest erfreuen. Auch die Öffnungszeiten haben sich leicht geändert. Freitag beginnt der Markt bereits um 14 Uhr und endet um 20 Uhr. Samstag und Sonntag öffnet er bereits um 11 Uhr und endet ebenfalls um 20 Uhr. Verkostungsstände haben am Freitag bis 24 Uhr, am Samstag bis 1 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Der Sonntag ist zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Kirmes beginnt am Samstag

Der Startschuss für die Kirmes, deren Schausteller wie immer auf dem Heiligenstädter Platz und auf dem Hennefer Marktplatz ihre Fahrgeschäfte aufbauen werden, fällt am Samstag, 17. September, um 15 Uhr. Die Kirmes kann bis einschließlich Montag, 19. September, besucht werden. Den Fans des Nervenkitzels wird zwar beim Neustart des Stadtfestes der Bungee-Turm fehlen, dafür wird an der Lindenstraße ein 35 Meter hohes Riesenrad aufgebaut. Die Frankfurter Straße wird während des dreitägigen Stadtfestes komplett gesperrt und auf 900 Metern Länge zu einer Flaniermeile, an der insgesamt 200 Stände sowie Ess-und Trinkstationen aufgebaut sind.

Außerdem bietet das Fest ein umfangreiches musikalisches Programm. Auf insgesamt drei Bühnen, die an der Frankfurter Straße, am Warther Bahnübergang und auf dem Stadtsoldatenplatz aufgebaut sind, bieten Bands eine bunte Musikmischung aus Rock, Pop, Soul und Disco. Bereits am Freitag startet die Bonner Band „Soul Cake“ nach dem Fassanstich durch und kredenzt auf der Bühne an der Frankfurter Straße Soul und Funk-Klassiker.