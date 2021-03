Massenandrang in Sankt Augustin : Hunderte Lehrer warten umsonst vor Impfzentrum

Lehrer warten in der langen Schlange am Impfzentrum. Foto: Jörg Manhold

Sankt Augustin Am Sonntagsvormittag herrschte Massenandrang am Impfzentrum in Sankt Augustin. Es hatte sich die Nachricht verbreitet, Lehrer könnten sich ohne Termin und Schulnachweis gegen Corona-Impfen lassen. Das sprach sich über Whatsapp-Gruppen herum.

Um 13 Uhr war zunächst der Spuk vorbei. Dann schlossen sich die Türen der Anmeldung am Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises für die Lehrer. Zuvor hatte es einen Massenandrang gegeben. Ursprünglich war für den Sonntagsvormittag, so hatte es sich verbreitet, die Impfung von Grundschul- und Förderschullehrern vorgesehen. Als sich aber herumgesprochen hatte, dass bei der Anmeldung weder eine konkrete Terminvereinbarung noch ein Schulnachweis nötig ist, liefen die Whatsappgruppen heiß. Manch einer, der noch gemütlich am Frühstückstisch saß schwang sich ins Auto und fuhr nach Sankt Augustin.

Darunter nicht nur Lehrer aller Schulformen, sondern auch unterschiedlicher Kommunen. Auch Lehrer aus Bonn und Köln hatten sich aufgemacht. So auch Sylvia D. und Rita M., beides Berufskolleglehrerinnen aus Köln. Sie hatten von einem befreundeten Lehrer aus Siegburg davon erfahren, dass an diesem Tag in Sankt Augustin völlig frei geimpft wird. Das war so eigentlich nicht gedacht, aber dennoch erhielt viel Lehrpersonal von anderen Schulen die Impfung. Schnell bildete sich eine hunderte Meter lange Schlange entlang der Arnold-Janssen-Straße bis auf das Gelände der Frida-Kahlo-Schule.

Viele Lehrer waren nach Sankt Augustin gekommen, nachdem sie entsprechende Aufrufe in Whatsapp-Gruppen bekommen hatten. Foto: Jörg Manhold

Security informierte die Wartenden

Als sich herauskristallisierte, dass nicht alle würden geimpft werden können, informierte das Security-Personal die Wartenden gegen 12.30 Uhr, dass nur Grundschul- und Förderschullehrer noch eine Chance hätten, wobei weiterhin das Nachweisproblem blieb. Viele zogen enttäuscht ab. Gegen 13 Uhr musste dann die Türe zum Anmeldezelt des Impfzentrums geschlossen werden, weil ab 14 Uhr die Über-80-Jährigen ihre Termine hatten. Viele Lehrer nahmen es gelassen, weil die Chance eine kurzfristige Impfung zu erhalten so schnell ging wie sie gekommen war.

„Es scheint hier aber alles sehr unkoordiniert zu sein. Manche Kollegen sind von den impfenden Ärzten eingeladen worden, die meisten von ihren Schulleitern. Bei der Anmeldung wurde teilweise gar nicht abgefragt, von welcher Schulform man kommt“, sagte Rüdiger W. der selbst eine Impfdosis erhalten hat.

Vor dem Impfzentrum in Sankt Augustin bildete sich eine lange Schlange. Foto: Jörg Manhold

