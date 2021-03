Auffahrunfall auf A3 bei Lohmar : Selbstfahr-Automatik von Tesla soll ohne Grund Bremsung ausgelöst haben

Lohmar Die Selbstfahr-Automatik eines Teslas hat am Donnerstag auf der A3 bei Lohmar mutmaßlich versagt und ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung ausgelöst. In der Folge fuhren zwei Autos auf.

Ein Der Fahrer eines Tesla aus dem Kreis Mayen-Koblenz war am frühen Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. In einer Baustelle kurz vor der Ausfahrt Lohmar soll das Auto nach Polizeiangaben plötzlich eine Vollbremsung gemacht haben. Nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle soll der Fahrer angegeben haben, die Bremsung nicht selbst durchgeführt zu haben. Videoaufzeichnungen des Fahrzeugs hätten laut Polizei belegt, dass die Fahrbahn vor dem Tesla-Fahrer frei war. Die Vollbremsung wurde also mutmaßlich von der Fahr-Automatik ausgelöst. Der Tesla wurde von der Polizei sichergestellt und soll nun technisch untersucht werden.